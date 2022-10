KLÕPS | Kristina Suuroja sai kummalise abipalve Koit Toome võltskontolt: mul on vaja 15 eurot, mida inimröövlitele kanda

Nimelt on tehtud võltskasutaja laulja Koit Toomele, kes nüüd Suurojalt abi ootab. Konto nimeks on 'koit tome' ning ka konto pildilt vaatab armastatud laulja nägu vastu.

„No tšauki! Ma olen kuulus laulja ja meelelahutaja Koit Toome,“ algab raadiosaatejuhile saadetud abipalve väikese tutvustusega, et Suuroja ikkagi teaks, kes talle kirjutab. „Mind rööviti Moldvas (sic!) ning mul on vaja, et sa kannaksid mulle 15 euki (eurot - toim.), mida inimröövlitele anda. Palun aita mind!,“ kirjutab võltskonto omanik Kristinale edasi. Abipalve lõppeb tuttavate sõnadega õige Koit Toome laulust „Nädalalõpp“: „Täna rokin väljas“.