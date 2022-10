Lindsay Lohan tuleb tagasi! Näitlejanna astub üles romantilise komöödiaga jõulufilmis

Selle aasta alguses rääkis Lohan väljaandele Glamour, et ta tunneb, et hetkel pole piisavalt romantilisi komöödiafilme. „See film on täpselt selline: see on väga lõbus ja meeliülendav romantiline komöödia. Kui ma käsikirja lugesin ja me filmimisega alustasime, siis ma ei saanud aru, kui füüsiliselt naljakas hakkab meil olema. See film on mulle perfektne, kuna ma tahtsin teha midagi rõõmsat, mis oleks ka peredele mõeldud. Ma igatsen romantiliste komöödiate nägemist. Ma tahan asju rõõmsana hoida,“ sõnas Lohan.