Rannamaja-Cassandra põhjendab vaatajaid marru ajanud momenti: seal k*pitakse su ajusid!

Sel nädalal Go3 platvormile jõudnud tõsielusaate „Rannamaja“ uue osa lõpp on ajanud sotsiaalmeedia ja arvustajad kihama. Peamine pahameel on suunatud Cassandra Tambaumi suunas, kelle „blond moment“ on pannud inimesed imestama, kuidas see neiu elust üldse aru saab. Nagu ka saates, siis ka nüüd on Cassandra otsustanud süü lükata teiste inimeste peale.