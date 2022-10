Kim Kardashian tuli välja taskuhäälinguga, mis heidab valgust süngele kuriteole

Esmaspäeval andis Spotify välja esimesed kaks episoodi taskuhäälingust „Kim Kardashian's The System: The Case of Kevin Keith“, mis on kättesaadav kõigile huvilistele üle kogu maailma. Kardashiani podcast'il tuleb kaheksa episoodi ning taustahäälena teeb selles kaasa produtsent Lori Rothschild Ansaldi.

Kimi saade jutustab Kevin Keithi juhtumist, kes on Ameerika Ühendriikidest Ohio osariigist pärit mees, kes mõisteti süüdi kolmes mõrvas. Ta on üritanud kolm aastakümmet koos oma perega tõestada, et kuriteos mõisteti süüdi vale inimene.

Kardashiani jaoks on tegemist järjekordse käiguga tema õigusteaduse huvist tingituna. Kim on juba viimased paar aastat tegelenud selle nimel, et saada advokaadiks, nagu oli tema 2003. aastal surnud isa Robert Kardashian.

Kimi taskuhääling dokumenteerib Keithi juhtumit – mees peeti kinni 1994. aasta veebruaris ning teda süüdistati kolmes mõrvas, mis toimusid Bucyrusi linnas Ohios. Politseil polnud ühtegi füüsilist tõendit, mis Keithi mõrvadega seoks, kuid ometi on mees olnud trellide taga üle veerand sajandi. Vahepeal ootas Keithi ees ka surmanuhtlus, kuid mees pääses sellest tänu oma advokaatidele, kes avaldasid kahtlust tema süü osas. Hetkel on Keithile määratud eluaegne vanglakaristus ilma tingimisi vabanemise võimaluseta, vahendab Variety.

Kardashian usub, et kohtusüsteem on Keithile liiga teinud ja teda valesti kohelnud. „Ma loodan sellele taskuhäälingule, et sinu juhtum avalikkuse ette jõuaks. Inimestele on oluline aru saada, et meie süsteem ei toimi,“ sõnab Kim avaepisoodis Keithiga vesteldes.