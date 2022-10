Instagram sulges ootamatult Desiree Mummi konto: ma olevat rikkunud mingisugust nende reeglit

„Instagram kustutas mu 13 700 jälgijaga kasutaja ära,“ kurtis Desiree. „Ma olevat rikkunud mingisugust nende reeglit. Millist? Ei tea! Mitte mingit teadet ka enne ei tulnud, et oleks saanud midagi maha võtta vajadusel. Kuna Instagram on ka mu töö, siis mõjutab selline asi mind paratamatult päris tugevalt. Kahetised tunded on sees: veits absurdne, et sotsiaalmeedia kadumine nii tugevaid negatiivseid tundeid tekitab, ja teisalt viha ja kurbus, et kuidas on võimalik, et maailma suurimad sotsiaalmeedia platvormid ei oma toimivat kliendituge.“