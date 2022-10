Eelmisel nädalal teatas kuninganna, et jätab oma noorema poja prints Joachimi neli last 2023. aasta alguses ilma printside ja printsesside tiitlitest. Otsus on löönud kiilu perekonda. Joachim tunnistas meediale, et on oma ema otsusest löödud ning vanaema peale solvusid ka tema neli last.