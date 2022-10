Harry ja hertsoginna Meghan soovivad teha muutuseid peagi ilmuvas Netflixi dokumentaalsarjas, vahendab Page Six.

Paar on sarja kallal juba pikemat aega töötanud ning esialgse plaani järgi pidi see ilmuma tänavu detsembris. Nüüd aga arvatakse, et dokksari ei jõua ekraanidele enne 2023. aastat, kuna mitmed kohad tehakse ümber.