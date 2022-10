KLÕPS | Merle Palmiste on oma emaga nagu kaks tilka vett

Instagrami postitatud fotol tundub, nagu tegemist poleks ema ja tütrega, vaid hoopis õdedega. Mitmed jälgijad kirjutasid, et Merle ema on jätkuvalt imekaunis. „Ema näeb nii noor välja! Head geenid!“ kiitis üks.

EFTAl parima naissoost sarjanäitleja kategoorias nominentide hulka jõudnud Merle Palmiste rääkis Kroonikale antud intervjuus oma ilu saladustest ja sellestki, kuidas tuleb toime negatiivsete kommentaaridega. „Ilu saladuseks aga on ennekõike hea uni. Lisaks huulepulk, hea tuju ja hea seltskond,“ avaldas ta.

Näitlejatöö juurde käib vahel ka karm kriitika. Palmiste märkis, et kõige huvitavam on tagasiside, kui asi on valmis. „Kuidas inimesed vastu võtavad.“