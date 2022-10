ARVUSTUS | Järsku ongi meestel õigus, et naised on hullud

Ma tükk aega mõtlesin, kas ma üldse edaspidi arvustan „Armastuse malevat“. On juba teise episoodi lõpp ja ma ei tee jätkuvalt umbes neljal tüübil viiest vahet. Lihtsalt mingi hall mass, kelle nimeks on näiteks Siim, nad on pärit Viljandist ja töötavad Soomes. (Kuna viimasel ajal on mõned inimesed minu arvustuste peale solvunud, siis täpsustan kohe, et mul pole midagi ühegi Siimu, Viljandi ega Soome vastu.)