Charles III pühitsetakse valitsejaks sümboolsel kuupäeval

Charles III ei soovi suurejoonelist kroonimistseremooniat, et näidata, kuidas tema värske pilk kogu Briti monarhiat muudab. Erinevad allikad on avaldanud, et eeldatavasti tuleb tseremoonia lühem, väiksem ja odavam kui see, mida avalikkus nägi 1952. aastal, mil krooniti Elizabeth II. Samal ajal tähistatakse kuninga kroonimisel ka kuninganna elu ja tema panust monarhiasse.