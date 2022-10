Kas „Villa“ teine hooaeg on juba tulemas? Triin Luhats ja Robin Valting lõid otse-eetris käed

Kuid kuna Luhatsi kogemustepagas teles on niivõrd suur, siis otsustas „Villa“ kaasasutaja Robin Valting Kroonika otsesaate ajal kohe sarvist haarata ning hakati mõlgutama mõtteid, kuidas Triinu endale teiseks hooajaks meeskonda meelitada. „Esimene probleem on see, et kus me selle season two teeme,“ hakkas Luhats kohe mõtlema, kuid Valtingu suuremaks mureks oli hoopis see, et kust nad selle palgafondi muretsevad.