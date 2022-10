VIDEO | Tõelised VIPid: Johnny Depp kutsus oma kontserdile teda Amber Heardi protsessil kaitsnud advokaadid

Chew ja Vasquezi viibimisest kontserdil on postitatud video ka TikToki platvormile. Seal on näha paari pilti, Beni ja Camille riietusest ning advokaadid poseeris koos ka ühe foto jaoks. Paistab, et kontserdi kuulama tulnud fännid tundsid Chew ära, kuna on temaga paar fännipilti teinud.

Suve hakul levisid kõlakad, et Deppil on tekkinud suhe Vasqueziga. Paljudele oli silma jäänud nende kahe väga familiaarne läbisaamine, kuid nii advokaat kui ka näitleja kinnitasid tollal, et nad pole paar. Eelmisel kuul tuli välja, et Johnnyl on tekkinud suhe hoopis oma teise advokaadiga, kelle nimi on Joelle Rich. Rich kaitses meest 2020. aasta novembris, kui Depp käis kohut kõmulehe The Sun vastu. Septembri lõpu seisuga oli Rich veel ametlikult abielus, kuid naine elab oma abikaasast eraldi ja nende lahutusprotsess on pooleli.