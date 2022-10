„Õnne 13“ stsenarist Andra Teede paljastas, mis sarjas tuleval hooajal juhtub: üks Morna elanik teeb elus kannapöörde

„Kõik tegelased on olulised, aga kindlasti hoiame vaateväljas neid, kes on algusest peale ekraanil olnud. Samuti vaatame, et me ikka sarja pealkirja meeles peame ning aadressil Õnne 13 elavaid tüüpe kõige rohkem keskmes hoiame,“ ütles stsenarist ning avaldas lootust, et ehk leiab sel hooajal Alma omale lõpuks peigmehe.