Charles III andis Meghan Markle'ile huvitava hüüdnime: kuningas võrdles naist keemilise elemendiga

Oma uues raamatus „The New Royals“ paljastab autor Katie Nicholl, et monarhile meeldis Sussexi hertsoginnat kutsuda hüüdnimega 'Tungsten', mis on keemilise elemendi volframi teine nimetus. Tegemist on kõva hõbehalli metalliga, millel on metalliliste elementide seas kõige kõrgem sulamistemperatuur.

„Väidetavalt pani Charles oma tulevasele miniale just sellise hüüdnime, kuna see viitas naise sitkusele ja vastupidavusele,“ kirjutab Nicholl oma raamatus. Autor viitab, et Markle'i hüüdnimi sündis 2018. aastal, kui Meghan ja prints Harry osalesid koos prints Williami ja tema abikaasa Kate Middletoniga Royal Foundation foorumil.

„Ühe kuningliku abilise oli tegemist hetkega, kus William ja Kate, kes oli tollal lapseootel, tundsid, et nad peavad oma tööd paremini tegema. Cambridge'id olid juba märku andnud, et nad plaanivad olla enamat kui „kuninglikud kaunistused“ ja nad olid koos prints Harryga olnud väga edukad oma vaimse tervise kampaanias „Heads Together“,“ sõnab Nicholl oma teoses.

Meghan oli aga neliku hulgas selge staar. „Ta oli kirglik ja naljakas, ta kasutas ära kõiki oma televisioonist õpitud nõkse, et ennast esitleda. See oli Williami ja Kate'i jaoks murdehetk, kuna nad taipasid, et Meghan on väga enesekindel, muljetavaldav ja võimekas,“ oli kirjanikule tema allikas rääkinud.

Pole teada, kas kuningas Charles III kasutab ka praegu Meghan Markle'i hüüdnime 'Tungsten', kuna Sussexi hertsogipaar otsustas 2020. aasta alguses loobuda oma kuninglikest kohustustest, vahendab Page Six. Hetkel elab paar Ameerika Ühendriikides koos oma kahe lapsega.