Kui põnev! Räppar reketi ja Inese „Palun Puhka“ esitluskontserdi esimene üllatuskülaline on poistebänd pitsa

Nüüd on aga väljakuulutatud esimene üllatuskülaline, kes samuti albumi esitluskontserdil üles astub. Tegemist on poistebändiga pitsa, mis koosneb kolmest liikmest: bändist 5MIINUST tuntud Estoni Kohver, õhtu peategelane reket ning boipepperoni. Järgmised üllatuskülalised avalikustatakse juba lähiajal.

Räppar reket lubab, et kontsert saab olema midagi erakordset. „Suur töö on tehtud ja käes on aeg kuuendat albumit ka Tallinnas esitleda. Nagu album, tuleb ka käesolev kontsertsõu õige teistsugune,“ vihjab reket salapäraselt.