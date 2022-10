KUULA ja VAATA | A-Rühm avaldas loo „Reede“, millest saab eestlaste uus nädalavahetuse hümn

Eks eestlane kui töörahvas ootab ikka reedet, et saaks lõõgastuda. „Vahel annab lõõgastus tunda kuni teisipäevani, siis tuleb nädala selgroog ja hakatakse jälle vaikselt lõõgastumisega pihta. Sellepärast tundubki, et osasid päevi pole üldse vaja, et võiks olla esmaspäev, puhkepäev ja siis üks suur reede,“ leiab Genka, et Eesti rahvas on lõõgastuja rahvas.