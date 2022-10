Esines kogu raha eest! The Cure naasis marulise aplausi peale lavale lausa kahel korral

The Cure võeti Riias vastu tohutute ovatsioonide ja huiletega. Bändi ei lastud lavalt minema isegi pärast enam kui kaks tundi kestnud šõud, mille vältel kõlasid nende vanimad lood 70ndatest aastatest kuni praegusteni välja – nende seas hitid nagu „Lullaby“, „Lovesong“ ja „Pictures of You“ bändi kommertslikus mõttes edukaimalt, 1989. aastal ilmunud albumilt „Disintegration“.

Lisalugusid nõuti The Cure`ilt sedavõrd tungivalt, et bänd naasis publiku marulise aplausi järel lavale lausa kahel korral. Muidu end lava täitnud tossupilve peitnud 63aastane Robert Smith, kes meigib end esinemisteks endiselt nagu The Cure`i alguspäevil, pistis sealt mitmel korral uudistavalt nina välja ning muidu sünge tegelasena tuntud laulja ja muusiku näol säras rahulolu ja rõõm menust Läti pealinnas. Täna esineb The Cure juba Helsingi Ice Hall`is – pääsmete hinnad sinna algavad 93 eurost ja küündivad 235 euroni.