Sajad miljonid eurod lähevad jagamisele? Maailma rikkaim modell ja NFLi legend lahutavad väidetavalt abielu

CNN-ile laekunud info kohaselt elab paar juba mitu nädalat eraldi kodudes. Samuti olevat nii Bündchen kui ka Brady palganud endale lahutusprotsessiks advokaadid. Bündchen ja Brady abiellusid 2009. aastal ja neil on kaks ühist last. NFL-i legendil Bradyl on varasemast suhtest samuti üks laps.



Väidetavalt on lahutuse üheks põhjuseks Brady soov jätkata NFL-is mängimist, kuigi Bündchen on sellele vastu. Nimelt teatas maailma üheks kuulsaimaks ja tituleerituimaks Ameerika jalgpalluriks peetav Brady aasta alguses, et plaanib sportlaskarjääri lõpetada. Samas muutis ta peaaegu koheselt meelt.