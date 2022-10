Nädalaid kestnud raadiomäng sai ootamatu lõpu: 5000-eurone rahavõit läks klienditeenindajast pereemale

Retro FM saates Retro Hommik pääses 7. oktoobri hommikul 7:50 telefoniliinile Marrja, kes sõbranna soovitusel helistas, et pakkuda puuduv sõna. Sõbranna soovitas öelda sõna „hambaork“, kuid Marrja oli kodus mehega vaielnud, kas „hambaork“ on ikka kaubanduslik sõna ning muutis viimasel hetkel meelt ja pakkus puuduvaks sõnaks „hambatikk“, mis oligi kauaotsitud õige vastus.

Retro Hommiku saatejuhid Rauno ja Maris on olnud Retro Hommiku saatejuhid peaaegu kaks aastat. Enne koostöö algust kohtusid nad mõned korrad, et üksteist paremini tundma õppida ning viimase kohtumise lõpus ütles Rauno, et tema võtab arve, mille peale vastas Maris: „Olgu, ma võtan siis...hambatiku.“