50 halli varjundit Eesti moodi! Andrei Korobeinik esitas Tinderi-tuttavale karme nõudmisi: kõnni päevas vähemalt 20 000 sammu

„Kõnni päevas vähemalt 20 000 sammu, see on kolm tundi. Loe päevas vähemalt 20 lehekülge ilukirjandust. Kui tekstist esimesel korral aru ei saanud, pead uuesti lugema.“ Need ja paljud muud reeglid kehtestas poliitik Andrei Korobeinik neiule, keda oli Tinderis kohanud. Too aga saatis kogu nõudmiste nimekirja Kroonikale edasi.