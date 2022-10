Arvasin, et olen kaksikutega harjunud, sest mul endal on kaksikud vennad, aga Romet ja Raul on hoopis teistsugused. Vendade Eskodega kohvikus istudes hakkab mul aju kärssama ja pool nende jutust läheb kõrvust mööda, sest püüan järge pidada, kes on kes, ja mõistatan, kuidas neil vahet teha. Pealegi kannavad nad ühesuguseid riideid. Kõigest 23aastastel vendadel on annet mitme eest, taskus juba PÖFFi lühifilmide konkursi võit ja kultuurkapitali aasta noore filmitegija preemia.