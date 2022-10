VIDEOD JA FOTOD | Zelenskõi grillipidu! Plahvatus Krimmi sillal andis ainest ohtrateks meemideks

Mäletatavasti oli Vladimir Putinil eile 70. sünnipäev. Krimmi sillal toimuv on igati paslik kingitus, viidatakse ka meemis, kus kasutatud Marilyn Monroe kuulsat sünnipäevalaulu John F. Kennedyle. Selle pani üles Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov.

Selle sünnipäevatordi küünlad on tõesti võimsad.

On ka pilte, kus olukorrale fantaasiaküllaselt vinti juurde keeratud.

Venemaa rahvuslik terrorismivastane komitee (NAK) teatas, et täna hommikul toimus Krimmi silla autoliikluse osas veoauto plahvatus, mille tagajärjel süttisid rongi kütusetsisternid ja varisesid osaliselt kokku silla maanteeosa kaks sõdurida.

Delfi vahendas maikuus Ukraina siseministri nõuniku Viktor Andrusivi sõnu, kes ütles, et Kertši väina silla saatus on juba otsustatud ning on vaid aja küsimus, millal Ukraina sellele löögi annab.