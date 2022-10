FOTOD | Kirjanike liit tähistab Estonias 100. aastapäeva. Kohal ka riigipea Alar Karis

Täna õhtul toimub Estonia kontserdisaalis pidulik vastuvõtt liidu liikmetele, sõpradele ja toetajatele. Linastub liidu ajalugu kajastav film ning lavale jõuab spetsiaalselt selleks õhtuks valminud kava „Stiiliharjutused eesti kirjandusega“. Juubeliõhtu programmi on koostanud Urmas Vadi.

Algselt Eesti kirjanikkude liidu nime kandnud kutseühing asutati 8. oktoobril 1922 Tallinna raekojas, selle esimeseks esimeheks sai Friedebert Tuglas. Asutamise hetkel oli liikmeid 33, 1940. aastaks kasvas liidu liikmeskond 53 inimeseni. Liit jätkas eri nimekujude all tegutsemist ka okupeeritud Eestis, välismaal aga organiseerusid Läände emigreerunud eesti kirjanikud ja 1945. aasta detsembris sündis Stockholmis välismaine Eesti kirjanike liit, mis liideti kümmekond aastat pärast Eesti taasiseseisvumist kodumaisega.



Alates 2016. aastast juhib liitu Tiit Aleksejev, kelle sõnutsi pole liidu 100. aastapäev mitte ainult literaatide, vaid kogu eesti kultuuri saavutus. „Läbi eestlaste ajaloo on meie identiteeti kujundanud just kirjasõna ja seda traditsiooni tuleb hoida,“ leiab Aleksejev.