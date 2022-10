Siim Liivik ränkadest vigastustest: mul on 40 õmblust näos olnud

„Sel hetkel tundus, et kõik on seda väärt, aga kui ärkad üles ning tunned selja- ja kaelavalu, siis mõtled ikka, et äkki ei olnud väärt. Aga mis siin enam teha saab, nüüd tuleb õlitada keha ja püsida liikvel. Ma ei kahetse midagi,“ rääkis ta Kroonikale.

Jäähokiga tegi ta lõpparve paar aastat tagasi. „Mind enam ei inspireerinud see ümbruskond ja kuidas hoki-asja juhitakse. Hokimängijad on enda mulli sees - sa peadki olema, kui tahad tippu pääseda -, aga mind on alati huvitanud mitmed asjad. Ja keha ka valutas igalt poolt. See oli muidugi suur otsus lõpetada sport, mida olen väga armastanud, saanud selle eest head raha, ja alustada nullist, olla mittekeegi.“