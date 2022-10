Heini Vaikmaa uueks koduks on Padise vana viinavabrik: eks paistab, kas on nii palju jaksu, et see kõik siin korda seada

„Ühest küljest mängis rolli soov vanemaks saades kodukanti naasta, teisalt see, et proovida elus ka veel peale muusika midagi ära teha. Kaalusime kaua, kuni otsustasime siiski selle väljakutse kasuks. Igal juhul on hea tunne kodukandis midagi ilusat ära teha,“ jagab Heini uue kodu soetamise tagamaid.

„Siia müüridesse on läinud sajad 25-kilosed kotid segu. Eks aeg-ajalt, kui hakkame siin jälle mingit osa süvenenumalt taastama, tekitab see kõik ka stressi ja depressiooni,“ räägib Heini. „Aga jällegi – kui tüdinen vahepeal stuudios muusikast ära, on hea midagi muud ette võtta. Eks paistab, kuidas kujuneb ja kas on endal nii palju tervist ja jaksu, et see kõik siin korda seada – et siin ka end koos perega turvaliselt tunda saaks.“