Lenna Kuurmaa koostööst Iiris Vesikuga: olen üliõnnelik, et sain sellises naisenergias loomingut teha

Lenna räägib, et Vesik on väga hea lauluõpetaja ning suudab teda hästi juhendada. „Kui mõne koha peal ma mõtlesingi – mulle oli ka päris suur väljakutse neid laule niiviisi pehmemalt ja õrnemalt laulda – ütles ta mulle paar näpunäidet ja need olid kümnesse,“ selgitab ta.

Lauljatar tunneb, et Eestis on raske endale laulukirjutajaid leida, sest kõrgel tasemel professionaalseid laulukirjutajaid on vähe ning artiste, kes iseendale ei kirjuta, on palju. „See, et Iiris oli valmis mulle kirjutama, võttis paar aastat. Ma olen üliõnnelik ja tänulik, et sain sellises naisenergias loomingut teha,“ jagab ta.