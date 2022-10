KLÕPS | Nunnumeeter põhjas! Rootsi printsess Madeleine tutvustas uut pereliiget

Rootsi printsess jagas hiljuti Instagramis pilti oma uuest koerakutsikast. „Saage tuttavaks, tema on Oreo!“ kirjutas naine postituse kõrvale. „Võtsime ta Miami koerte varjupaigast.“ Madeleine tõdeb, et koera ei koheldud varem üldse hästi ning tal hakkas loomast kahju. „Ta oli päeval ja öösel õues keti otsas,“ jagab printsess. „Nüüd on kutsul armastav pere ja meil saab koos palju nalja.“