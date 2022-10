Päris krõbe! Eddie Murphy maksab ekskaasale igakuiselt 35 000 dollarit lapsetoetust

Murphyl ja Brownil on 15-aastane tütar Angel Iris Murphy Brown. Kohtuotsuses on kirjas, et elatise suuruse arvutamisel lähtutakse alaealise lapse vajadustest - summa sisaldab ka tervishoiu-, huvitegevuse- ja õppekulusid.

Kui Angel 2007. aastal sündis, teatas Murphy, et tal pole ei lapse ega tema emaga mingit pistmist. Näitleja väitis suisa, et Mel B pettis teda ja jäi teisest mehest rasedaks. Isadus kinnitati aga DNA-testiga.

Väidetavalt on Murphy ja Angel praeguseks üsna lähedased ja saavad omavahel hästi läbi. Lisaks Angelile on Murphyl veel üheksa last. Mel B-l on eelmistest suhetest kaks tütart.