Shakira postitas sotsiaalmeediasse kummalise sõnumiga video: ma ei öelnud iial midagi

Segase sõnumiga videos on näha, kuidas tänaval lebab inimese süda, millele üks möödakäija peale astub ja siis selle lömastab. Shakira kirjutas video juurde ka hispaaniakeelse teksti. „Ma ei öelnud iial midagi, kuid see tegi mulle haiget. Ma teadsin, et see juhtub,“ tähendab lauljanna postitus.

Pole selge, millele 45-aastane muusik vihjab, kuid paljud fännid on arvamusel, et postitatud video ja selle juurde kirjutatud tekst on kuidagi seotud Shakira ja tema endise elukaaslase Gerard Pique lahkuminekuga. Video kommentaarides avaldavad fännid Shakirale toetust ja teevad pakkumisi, mis võiks olla mitmeti tõlgendatava video mõte, vahendab Entertainment Tonight.

Septembris rääkis Shakira esimest korda USA ajakirjale Elle enda ja Pique lahkuminekust. Intervjuus sõnas naine, et lahkuminek on tema jaoks eriti raske olnud. „Sellest on raske rääkida, eriti sellepärast, et ma elan seda veel läbi ja kuna ma olen avalikkuse tähelepanu all. Meie lahkuminek ei ole nagu tavaline lahkuminek,“ ütles naine mõned nädalad tagasi.

Shakira tõdes, et lahkuminek pole raske olnud mitte ainult talle, vaid ka tema lastele Milanile ja Sashale. Lauljanna paljastas ka, mis oli tema ja Piqué lahkumineku põhjuseks. Paarile sai saatuslikuks nende ambitsioonikas karjäär – mõlemad soovisid enda valdkonnaga aktiivselt tegeleda. Shakirale oli südamelähedane tema lauljakarjäär, Pique on aga tõeliselt hea vutitäht.

„Ma jätsin oma karjääri tagaplaanile ja ma tulin Hispaaniasse, et oma meest toetada, et ta saaks mängida jalgpalli ja võita tiitleid. See oli ohverdus armastuse eest,“ sõnas popstaar.