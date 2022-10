FOTOD | Milline meeleolukas pidu: heategevuslikul Päikesegalal tantsiti hiliste õhtutundideni

Heategevusüritusega koguti 2023. aasta lastelaagri korraldamiseks enam kui 66 000 eurot. Päikeselaagri eesmärk on saata igal suvel laagrisse vähemalt 145 last.

„Tänan südamest Päikesegala külalisi, kes aitasid oma osalemisega kaasa järgmise aasta lastelaagri korraldamisele,“ ütles Tallinn Reval Rotary klubi president Maria Otsa. „Eestis on palju peresid, kel ei ole võimalik saata oma last suvel laagrisse. Ometi väärib iga laps oma lapsepõlve üht vahvat laagrikogemust. Märkame ja hoolime ning ulatame käe nende peredele lastele, et nad saaksid kogeda elamusterohket suvelaagrit, kus peale uute kogemuste õpitakse ka teineteist abistama, austama ja luuakse uusi sõprussuhteid!“

Tegusaid naisi koondav Tallinn Reval Rotary Klubi on võtnud oma südameasjaks vähekindlustatud peredest pärit laste aitamise. 2014. aastal algatatud projekt Päikeselaager, mida tänaseks on korraldatud kaheksal suvel ja laagrimõnusid on saanud nautida juba enam kui 1500 last. Laager pakub igal suvel vähekindlustatud ja suurperedest pärit lastele võimaluse osaleda seitse päeva kestvas suvelaagris Käsmu mereranna ääres, Lainela Puhkekülas. „Meie iga Päikeselaagri laps on nagu väike päike, kes peegeldab silmipimestavat sära, soojust ja valgust, mida jätkub meile kõigile!“ kommenteeris Otsa.