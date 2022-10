Brigitte Susanne Hunt tunnistas, et leidis „Vallalisest kaunitarist“ endale kallima: ma olen nii armunud

„Ma olen nii armunud, kas seda ei ole näha?!“ naerab Brigitte Susanne Hunt saates „Stuudio“ Katri Tellerile. „Kui ma vaatan võitjaga seda koos, oi, meil on naljakas,“ ütleb Hunt naerdes, et on hetkel õnnelikus suhtes. „Õnnetu on see, et ma ei saa võitjaga ju kuskil käia, me peame olema kodus,“ sõnab naine.