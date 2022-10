VIDEO | Anna Levandi abikaasa Allar loobus tantsusaates osalemast: jumal tänatud, et ta ütles ei

Endise tantsusaate osalise sõnul olid mõned tantsijad liiga krampis, kuid ta loodab, et aja jooksul olukord muutub. Anna rääkis ka abikaasa Allar Levandi tantsusaatest loobumisest ning lisas, et Allar on hea hoopis vabaloomingulises tantsus. Vaata videost, kuidas Anna reageeris, kui Allar saates osalemisest keeldus!