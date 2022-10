KLÕPS | Nii suur juba! Birgit Sarrap tähistas poja sünnipäeva

Birgit jagas fotot poja sünnipäevast oma Instagrami kontol. Pildil poseerivad Birgit Sarrap ja Simeon kõrvuti laua taga ning poisi ees on üheksa küünla ja marjadega koogike. „Palju õnne, mu kõige vapram, vaimukam, vahvam pojake! Uskumatu, et juba 9!“ kirjutas Birgit armsa pildi juurde. Foto tundub olevat tehtud kollases miljöös ning sünnipäevalapsel Simeonil on tähtsa päeva puhul seljas sinine triiksärk.