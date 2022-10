Zevakin ja Valting on teinud tõelise rahvasaate ehk koorime lahti „Villa“ fenomeni

Suur auhinnaraha? Check. Turvakaamera lindistusel olev suguühe? Check. Igast asendist rahvale peale minev Andrei Zevakin? Check. Aga need on igavad selgitused küsimusele, et miks on „Villa“ nii populaarne. Otsustasin selgitada välja lõpliku tõe.