Sarja „The Crown“ uues hooajas räägitakse pikemalt prints Philipi suhetest krahvinna Penny Knatchbullyga. Hittsari on esile kutsunud brittide pahameele. Vaatajad leiavad, et on kohatu teemat kõigest kuu aega pärast kuninganna Elizabethi lahkumist lahata.