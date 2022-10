RANNAVÄLJAANNE |TOP 5 raamatut, mis muutsid seda, kuidas ma mõtlen

Episoodi alguses räägib Maria enda suhtest raamatutega. Peamiselt otsib ta lugemisest elamusi: „See, kuidas ma ärkan pühapäeva hommikul, teen endale jäälatte ja lähen oma tuppa tugitooli peale; mul on mitte üks vaid kaks küünalt, mis põlevad, ma teen oma raamatu lahti ja loen – midagi hästi romantilist on selle juures,“ Maria silmis võib iga raamatu puhul meeleolu olla natuke erinev, aga on oluline, et säiliks rituaali mõte.