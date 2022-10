FOTOD JA VIDEO | Rannamajalised ronisid pressi nimel keset Tallinnat tünnisauna. Esitleti ka uut osalist

Pressipäeval vaadati koos skandaalsete telenägudega kolmanda hooaja esimest episoodi. Juba Go3st tuttavaks saanud Sveni ja Ericu kõrval käis ringi üks salapärane noormees, kes tuleb välja, et on värsketest episoodides toodud „Rannamajja“ jokkerina. Vaata videost, kes on see uus osaline ning millisel huvitaval viisil ta saatesse üldse pääses. Uurisime Svenilt ja Ericult ka selle kohta, kas nad kavatsevad kuulsateks jääda ning millised on olnud inimeste reaktsioonid nende vägitegudele „Rannamajast“.