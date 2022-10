VÕRDLE | „Marilyn Manson või Madonna?“ Popkuninganna on näost muutunud juba UFOks

Popkuninganna Instagrami leheküljele ilmus sõnatu video, kus ta kuulab tuima näoga muusikat ja vaatab otse telefoni. 64-aastase naise pidevalt muutuv välimus on olnud jututeemaks meedias juba pikemat aega, aga nüüd ei tunneks Madonnat enam tõesti äragi.

Näiteks pole midagi järel enam tema endisest näokujust ning praegu meenutab see pigem UFO-t. Ka Instagrami kommentaatorid pole helded ning lauljatari postituse juures võrdleb üks kasutaja popstaari skandaalse šokirokkariga: „Madonna või Marilyn Manson?“ „Mida sa oled oma näoga teinud?“ uurib teine fänn.

Madonna pole siiani kinnitanud, et ta on käinud ilukirurgi noa all.