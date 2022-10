Räppar Uku Arop isaks saamisest: hakkasin pärast poja sündi justkui rohkem elama

Uku Arop (33) ütleb, et raske füüsiline töö kindla eesmärgi nimel ja isaks saamine muutsid teda totaalselt. „Ego kadus täiesti ära,“ sõnab ta justkui enda üle muiates. „Pere on minu jaoks number üks. Selgeks sai see, et lava pole elutähtis, võin ka ehitustööd teha. Peaasi, et perel oleks kindlustunne olemas.“