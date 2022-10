Taani seebiooper jätkub: kas solvunud prints Joachim on armunud hoopis oma vennanaisesse?

Kõik sai alguse sellest, et Margrethe otsusega ei saa tema noorema poja prints Joachimi neli last kahest erinevast abielust kasutada alates 2023. aasta algusest printside ja printsesside tiitleid. Antud otsus mõjutab kuninganna lapselapsi prints Nikolaid (23), prints Felixit (20), prints Henrikut (13) ja printsess Athenat (10).

Joachim, tema endine ja praegune abikaasa ning neli last solvusid Margrethe peale ning algas avalik sõda mitme generatsiooni vahel. Ühes intervjuus paljastasid Prantsusmaal resideeruvad prints Joachim ja tema abikaasa printsess Marie, et suhe Joachimi venna kroonprints Frederiki ja tema abikaasa Maryga on „väga keeruline“. Nüüd on mitmed rahvusvahelised väljaanded jõudnud asja väidetava tuumani, et miks kaks venda tegelikult omavahel ei suhtle.