Prints Andrew eksnaine hoolitseb kuninganna Elizabethi koerte eest: nad on rahvuslik aare

Ferguson ja prints Andrew elavad Windsori lossi lähedal Royal Lodge'is ning on juba kuu aega kandnud hoolt Elizabeth II kahe corgi tõugu koera Muicki ja Sandy eest. Sarah rääkis ühel festivalil, et tal on suur au loomade eest hoolitseda.

Naine lisas, et tema sõnul on Muick ja Sandy isegi rahvuslikud aarded ja selgitas, et neid on hästi treenitud ja korralikult välja õpetatud. Sarah ja Andrew'l endal on juba viis Norfolki terjeri tõugu koera ja Fergusoni sõnul on corgi tõugu koerakesed juba sisse sulandunud, vahendab Daily Mail.