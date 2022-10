Kim Kardashiani endine abikaasa Kanye West on viimasel ajal taas Instagramis möllanud ja sinna erinevaid Kardashianite perekonda solvavaid postitusi teinud. Kim aga tunneb Kanye postituste tõttu ohtu nende neljale ühisele lapsele ning on palganud turvamehed, kes laste koolis valvel on.