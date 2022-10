Lauljanna Rita Ray keerulisest perioodist: ehitasin oma hääle uuesti nullist üles

Teise albumi kirjutamine oli Rita jaoks üsna raske, sest ta oli pikalt loomingulises pausis. „Mul lihtsalt ei tulnud mitte midagi välja. Ma ise rikkusin selle protsessi oma ülemõtlemisega ära. Ma istusin klaveri taha ja kõik, mida ma mängisin või laulsin, tundus väga halb. See ongi muusika kirjutamise võlu – selleks, et seda protsessi nautida, vahest tulebki midagi eriti jaburat, aga see on ka omamoodi tore,“ rääkis Ray, kes lubas, et tulevikus üritab ta oma mõtlemises vabam olla.

2020. aasta alguses sai Rita diagnoosi, et ta häälepaelad ei sulgu normaalselt. „Suur osa ajast kulus ka selle peale, et ma ehitasin oma hääle uuesti nullist üles. Võib-olla ka see mõjutas natukene seda kirjutamisblokki. Mul oli raske laulda samal ajal. Mingil hetkel asjad lahenesid ja siis ma tundsin rohkem kindlust ka enda muusikas – leidsin enda hääles mingisugused uued vahendid, mida ma polnud enne kogenud ja kasutanud. Need kuidagi aitasid mul sellest üle saada,“ rääkis ta keerulisest ajast.

Rital on olnud perioode, kus ta on tundnud, et peab oma soo tõttu rohkem pingutama. „Mäletan, kui ma alles hakkasin muusikat tegema, siis mõned meesmuusikud lihtsalt ei uskunud, et mina kui naine kirjutan ja arranžeerin oma loomingu ise.“