Tallinna lauluväljakule kerkib valgusskulptuuridega „Alice Imedemaal“ teemapark

Käsitööna valminud ainulaadsed valgusskulptuurid on loodud siidist ning mõne skulptuuri kõrgus on kuni kaheksa meetrit. Valgusfestivali põhiteemaks on „Alice Imedemaal“ kangelased ning kuulsa muinasjutu tegevuspaik koos üleelusuurused seente, taimede ning lõputu teejoomisega.