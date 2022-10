ARVUSTUS | Miks „Rannamaja“ peaks EFTA võitma ehk kuidas kolm purjus tibi tegid Cool D'le selgeks, et ta on vana

Ma lubasin endale, et ma seda saadet enam ei arvusta. Aga kuna ma ei suuda vait olla ja eelmine „Rannamaja“ arvustus tõi ainult ühe kurja kirja, siis jätkame. Õnneks on tegemist juba eelviimase osaga, nii et ma tunnen, et mõned ajurakud jäävad isegi alles.