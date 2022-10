Kaks päeva tagasi postitas Kanye West oma YouTube'i kanalile pool tundi kestva video pealkirjaga „Last Week“, kus muuhulgas on näha räppari vestlust Adidase juhtidega. Nimelt on Kanye ja spordiriiete ja -tarvete firma teinud koostööd seoses muusiku Yeezy kollektsiooniga. Ühel kohtumisel näitab West neile pornovideot ning firmajuhid on Kanye käitumisest šokeeritud.