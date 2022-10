Muusik Indrek Raadik pöörasest olukorrast uue sarja võtetel: panime Koit Toomega korraliku hooga tiiki, kogu auto oli vett täis

Bändi The Tuberkuloited hittloo ,,Lilleke rohus’’ ilmumisest on möödas juba pea 30 aastat, kuid muusikute särts pole veel kuhugi kadunud. Ansambli solist Summer avaldab, et kuigi tema muusikamaitse pole aastate jooksul väga muutunud, on ta palju uusi lemmikuid saanud hoopis oma pojalt. ,,YUNGBLUD on selline huvitav briti artist, mida kuulan tänasel päeval tänu poja mõjutusele hästi palju. Lisaks ka Machine Gun Kelly sellel aastal välja tulnud omapärast pop-punk albumit,’’ jagab Indrek ning lisab, et hingele meeldib talle kuulata ka palju meditatsioonimuusikat.

Indreku elu tiksub hetkel üleminekuperioodi taktis. Pärast võtteid ja mitmeid aastaid automaailmas töötamist, on ta nüüd aja maha võtnud ning naudib kodust elu muusika saatel. ,,Igal hommikul pärast laste kooli saatmist, võtan kohvi ja mängin veidi uut kitarri. Kuna muusika on minu elus nii pikalt juba olnud, siis see toob mul alati naeru näole ja aitab keerulistest hetkedest välja tulla,’’ sõnab laulja. Ka bänd The Tuberkuloited on saanud nüüd uue hingamise. Nimelt on muusikutel plaanis teha uus kontserdikava ning esitada varasemalt linti mängitud lood uues kuues. Lisaks bändis musitseerimisele, on Indrek võtnud punti ka hea sõbra, kellega koos on duona plaanis juba esinemised ka väljaspool Eestit.