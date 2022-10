Karl Madis insuldiga haiglas: mõistus oli mul selge, ainult käimisega oli natuke keeruline

Armastatud laulja Karl Madis avaldas täna oma Facebooki kontol ootamatult, et ta sai laupäeval insuldi. Äsjases usutluses Kroonikale ütleb Karl, et tunneb end juba hästi, saab homme haiglast välja ja tema suurem mure on see, kas näpud liiguvad klaveriklahvidel ja kitarrikeeltel sama sujuvalt kui varem.