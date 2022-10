Grete Paia maadleb tülika terviseprobleemiga: kaasa ei ole aidanud ka meeletu tempo ning kuhjuv unevõlg

Grete Paia kirjutab Instagrami story'des tervisemurest, mis teda juba mõnda aega painab. „Päris pikalt olen maadelnud tohutu väsimusega, millele ei ole muidugi kaasa aidanud ka see meeletu tempo, mis mul eriti hulluks läks umbes 3–4 kuud tagasi ning sellest tingitud kuhjuv unevõlg,“ räägib naine. „Ühe probleemina avastasin augusti alguses, et mul on rauasisaldus veres igatepidi alla kriitilise piiri.“

Möödunud neljapäeval käis Paia REVIV Tallinn meditsiinikeskuses analüüse andmas, et aru saada, kas tal on rauasisaldus veres tõusnud. „Näit oli 17 (varem 7–9), mis tähendab, et on tõusnud, ent siiski madalam, kui olla võiks,“ tõdeb ta. „Ideaalne oleks 50 kandis. Ja nii mulle tilgutatigi 0,5 liitrit rauainfusiooni otse veeni.“