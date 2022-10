Kuningas Charles III lubas juba ammu enne oma ema surma, et tema käe all hakkab monarhia aina tänapäevaseks ja modernsemaks muutuma. Esimesed muutused selles suunas leiavad aset 6. mail toimuval kroonimisel, kuid juba praegu on teada, et värske kuninganna Camilla ümber tehakse mõned muutused.